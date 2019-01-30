كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 04:02 مساءً - الجمال يؤكد تطوير الخدمة الطبية لمرضى الأورام على رأس أولوياتنا

كتبت: علا حسنين

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على أن تطوير الخدمة الطبية المقدمة لمرضى الأورام تأتى على رأس أولويات إدارة الجامعة في الفترة القادمة ذلك بما يلبى احتياجات الأعداد المتزايدة من المترددين للعلاج على مستشفيات أسيوط الجامعة أو بمعهد جنوب مصر للأورام بالجامعة من مختلف الأعمار من المصابين بشتى أنواع الأمراض السرطانية .

جاء ذلك خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها رئيس جامعة أسيوط لقسم طب الأورام بمستشفى أسيوط الجامعي وذلك بمرافقة الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية والدكتورة حنان جمال الدين رئيسة القسم والدكتور على عبد العليم رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية والطبية .

وصرح الدكتور طارق الجمال أن الجولة استهدفت تفقده لأعمال الإحلال والتجديد التي تتم بالقسم وإجراء عملية الدهانات والصيانة التي تعمل على رفع كفاءة البنية التحتية للمبنى وعملية تجهيز معمل المواد المشعة ووحدة الكُوبلت ، والعمل الجاري بتنفيذها من تركيب جهاز المسح البزترونى بوحدة الطب النووي بالقسم والتي يبلغ تكلفته نحو 37 مليون جنيه والذي يُعد ثمرة تمويل مشترك بين الجامعة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والذي من المقرر أن يساهم فى إحداث طفرة فى الخدمة الطبية المقدمة لعلاج الأورام من مختلف محافظات الصعيد .