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كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 04:02 مساءً - تداول صورة نادرة لهند رستم من كواليس فيلم دماء على النيل.. اتفرج
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة نادرة للفنانة الراحلة هند رستم، من كواليس فيلمها الشهير "دماء على النيل"، الذي تم إنتاجه عام 1961.
والتقطت الصورة في أسوان، وارتدت خلالها الفنانة الراحلة ملابس الشخصية لـ "امرأة صعيدية" تريد الأخذ بثأرها من قاتل زوجها، الذي لعب دوره الفنان الراحل فريد شوقي، قبل أن تقع في حبه لاحقا.
وظهرت مع هند رستم في هذه الصورة السيدة رأفت كامل، زوجة المخرج الراحل محمود فريد، التي كانت ترافق صناع الفيلم، والفيلم من إخراج نيازي مصطفى.
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