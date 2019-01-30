كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 04:02 مساءً - الصاروخ ياسمين صبري تتلقى عرضا للزواج.. شاهدوا رد فعلها
تلقّت الممثلة ياسمين صبري الزواج من أحد متابعيها، حيث انه كتب لها عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: “زوجتي تغار منك.. إيه رأيك أتزوجك ولا اطلقها”.
بدورها ردت ياسمين عليه بالقول “زوجتك تاج راسك”.
تخوض الممثلة المصرية ياسمين صبري دور البطولة المطلقة في رمضان المقبل من خلال مسلسل “حكايتي”، ويشارك فيه عدد من الممثلين ابرزهم مها أبو عوف، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، إدوارد، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، من تأليف محمد عبد المعطي، إخراج أحمد سمير فرج.
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