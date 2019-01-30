كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 04:02 مساءً - "رئيس جامعة المنيا" يتفقد إمتحانات التعليم المدمج والمفتوح

كتبت: علا حسنين

تفقد الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، يرافقه الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس جامعة المنيا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عواد فرغل مدير مركز التعليم المدمج، صباح اليوم، لجان إمتحانات طلاب التعليم المدمج والتعليم المفتوح بالنظام القديم، لمتابعة سير الإمتحانات لليوم الثالث لها، ولضمان توافر سبل الراحة والأمان للطلاب داخل اللجان.

وخلال جولته قام د."عبد النبي"، بالاطمئنان على سير الامتحانات والانضباط داخل اللجان وتواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإدارى بقاعات الامتحانات، مشدداً على عدم اصطحاب الطلاب لأي أوراق أو متعلقات داخل اللجان لمنع أي محاولة للغش، وكذلك عدم إصطحاب الهواتف المحمولة وسماعات البلوتوث.

كما أجري رئيس الجامعة حوارًا مع بعض الطلاب حول مستوى الامتحانات ومطابقة الورقة الإمتحانية لمقاييس الجودة.