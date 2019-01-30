كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 04:02 مساءً - هذه المزه مدونة وذواقة في ماريوت

أعلنت ماريوت الدولية بالتعاون مع لجنة تحكيم من نخبة الخبراء عن اختيارها 4 أشخاص من ذواقي الطعام ومبدعي المحتوى الإلكتروني في الإمارات العربية المتحدة ليكونوا ممثلين عن موقعها الإلكتروني الجديد ’مور كريفينجس‘.

وتم إطلاق الموقع خلال حفل مميز أُقيم في مطعم موريموتو في فندق رينيسانس داون تاون، دبي، حيث تم اختيار الفائزين بمسابقة ذوّاق الطعام القادم لسكان الإمارات العربية المتحدة؛ جين ساهي (دبي فود دايريز) وماسيليا كيدوسي (ميسي كي 2812) وسارة نوسي (وات نوسي إيت) ونينو ساجين (نينو فود كيسد). وسيحظى كل منهم بفرصة مميزة لتقييم أفضل تجارب الطعام في الإمارات العربية المتحدة بمساعدة خبراء شركة ماريوت الدولية.

وفي هذا السياق، قالت سامانثا وود، مؤسسة موقع ’فوديفا‘ المحايد لتقييم المطاعم: "يتميز مشهد مدونات الأطعمة في دبي بتنوع لافت. ورغم العدد الكبير الذي تلقيناه من طلبات المشاركة، إلا أن الفائزين بكل فئة كانوا متميزين بشكل واضح عن نظرائهم ومواكبين للمعايير المطلوبة من فهم عميق لتقنيات الطهي وتجارب المطاعم ومهارات متميزة في التواصل والكتابة".

من جهتها قالت جين ساهي من @dxbfooddiaries، الفائزة بفئة وجهات الطعام الفاخرة: "شكّلت حملة ماريوت الدولية للبحث عن ذواقة الطعام الجدد في دولة الإمارات مبادرة مميزة ليساهم المجتمع المحلي في إطلاق موقعMoreCravings.com، كما أنها تبرز كأهم مساهمات ماريوت العديدة لتعزيز مشهد المطاعم في دبي بافتتاح أكثر من 300 مطعماً وركن مشروبات ومقهى منتشرة في فنادقهم العديدة التي توفر ما يرضي كافة الأذواق بأسعار تناسب الجميع. لا يسعني الانتظار لمشاركة تجاربي العديدة مع سكان الإمارات العربية المتحدة على موقع MoreCravings.com لأساعدهم في اكتشاف الخيارات الشهية التي تقدمها ماريوت الدولية".

وستحظى جين ومبدعي المحتوى الإلكتروني الفائزين بفرصة مميزة ليكونوا أول من يستمتع بتجربة مجموعة واسعة من المطاعم وأركان المشروبات ليكتبوا عنها في مدوناتهم وفق إحدى الفئات التالية: وجهات الطعام الفاخرة، ووجهات الطعام متوسطة الأسعار، ووجهات الطعام العائلية، ووجهات البرانش، والمقاهي العصرية، وأركان المشروبات. وستساهم توصياتهم في إلهام الزوار الدوليين والسكان المحليين لاختيار وجهتهم المقبلة لتناول الطعام في الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي مبادرة ماريوت الدولية لذواقة الطعام انسجاماً مع النمو اللافت لقطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة والذي من المتوقع أن يزداد بنسبة 7.1% سنوياً ليرتفع من 130 مليار دولار إلى 196 مليار دولار بحلول عام 2021 وفقاً لشركة ’مينا ريسرتش بارتنرز‘ للأبحاث.

وبدوره، قال كريستيان إيبل، نائب رئيس عمليات الأطعمة والمشروبات في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماريوت الدولية: "تواصل الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها كعاصمة للطهي في منطقة الشرق الأوسط مع وجود أكثر من 10 آلاف مطعم ومنفذ لتناول الطعام. ما أدى إلى نشوء مجتمع من ذواقة الطعام الشغوفين الذي نحرص على استقطابهم وتوفير منصة لهم عبر مور كريفينجس".

وأضاف: "شهدت المبادرة إقبالاً كبيراً ومستوى رفيعاً من طلبات المشاركة، وأبدى الفائزون حماساً لافتاً للطعام واهتماماً عميقاً بتقديم محتوى ابداعي. ونتطلع بدورنا إلى دعمهم لاختبار تجارب فريدة لتناول طعام ودعوة الناس لتجربة أحدث الوجهات وأفضلها في البلاد بناءً على توصياتهم".

وسيتنافس الفائزون الأربعة للفوز بالجائزة الكبرى، وهي عبارة عن رحلة من العمر لمدة ليلتين إلى مهرجان البندقية للمأكولات الذي سيُقام في وقت لاحق من العام الجاري في فندق جي دبليو فينيس.

وبصفتها أحد أبرز مشغلي المطاعم وأركان المشروبات في الشرق الأوسط وأفريقيا، توفر ماريوت الدولية باقةً واسعة ومتنوعة من وجهات الطعام الاجتماعية الفاخرة، مع ما يزيد عن 350 منفذاً في الإمارات العربية المتحدة وحدها. يُذكَر أنّ ’مور كريفينجس‘ هو موقعٌ إلكتروني جديد يضمّ جميع المطاعم وأركان المشروبات التابعة لعلامة ’ماريوت الدولية‘ في الإمارات العربية المتحدة؛ ممّا يساعد زواره على اختبار التجارب الأمثل في الوجهات الأفضل بكبسة زرّ.

