كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 04:02 مساءً - زوجة مراد يلدريم ملكة جمال المغرب تتجه إلى التمثيل



كشفت جريدة حرييت عن نية ملكة الجمال المغربية إيمان الباني، زوجة الممثل التركي مراد يلدريم، الاتجاه إلى التمثيل. وكشفت تقارير تركية أن ملكة الجمال المغربية، تلقت عددا من العروض الدرامية، التي تقوم بقراءتها حاليا، للاستقرار على واحد منها، يكون باكورة مسلسلاتها التليفزيونية. وأكدت الجريدة أن إيمان الباني وقعت عقد إعلان كي تكون الوجه الإعلاني لوسيلة التواصل الاجتماعي tik tok في تركيا.

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