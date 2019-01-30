كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 04:02 مساءً - لسداد المديونية - بنك مصر يستحوذ على 73.32 مليون سهم بشركة الحديد والصلب



قالت شركة الحديد والصلب المصرية، إن مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية وافق على نقل 73.32 مليون سهم من أسهم شركة الحديد والصلب -المساهم الرئيسي- لتسوية مديونية بنك مصر. وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الثلاثاء، أن مجلس القابضة وافق على نقل الأسهم مقابل نقل 375 مليون جنيه من المديونية المستحقة لبنك مصر لدى شركة الحديد والصلب لصالح القابضة للصناعات المعدنية أو نقل ملكية قطعة أرض باسم القابضة بنفس القيمة.

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