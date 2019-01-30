كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 04:02 مساءً - الحكومة : زيادة قيمة الموافقة على الشراء للكتب التي لا تمتلكها التعليم



‪وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني زيادة قيمة الموافقة على الشراء للكتب التي لا تملك الوزارة حق تأليفها، للعام الدراسيّ 2019/2018 من مبلغ 720 مليون جنيه إلى 770 مليون جنيه، وذلك لاستكمال كتب الفصل الدراسي الثاني‬.

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