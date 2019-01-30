كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 04:02 مساءً - هالة فاخر تنضم لعرض "ميكي أفندي مش ماوس"



تعاقدت الفنانة هالة فاخر على المشاركة فى بطولة مسرحية "ميكي أفندي مش ماوس"، والذى من المقرّر أن يقوم ببطولتها الفنان أحمد بدير. المسرحية من المقرّر عرضها على أحد المسارح في السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة. يُذكر أن آخر أعمال هالة فاخر كان مسلسل "كلبش 2"، والذى قام ببطولته الفنان أمير كرارة وهيثم أحمد زكى وروجينا، وإخراج بيتر ميمى، وتم عرضه خلال شهر رمضان الماضى.

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