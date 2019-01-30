كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 04:02 مساءً - الاتصالات: إطلاق برنامج "سورا" لرقمنة التعليم الجامعي

قال الدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات للإبداع التكنولوجى والتدريب، إن الوزارة أطلقت برنامج "sura" منذ أسبوع لرقمنة التعليم في المرحلة الجامعية، بالتعاون مع أحد الجامعات الخاصة.

وأكد مستشار الوزير، خلال ندوة عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بشأن "التحول الرقمي"، أن البرنامج يهدف إلى تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية في كل مراحل العملية التعليمية.

وأضاف "عثمان": "الكثيرون يتحدثون عن التحول الرقمى لكن قليلين يدركون ما هو وكيفية الاستفادة منه، لأن هناك خلط كبير بين التحول الرقمى والميكنة، وأعلن عن التعاون الكامل مع المركز للوصول إلى أجندة وخطة عمل للتحول الرقمى في مصر".

وقال "عثمان"، إن كثير من الشركات العالمية التي تعمل في الصناعات التقليدية اندثرت بسبب التغير التكنولوجي الهائل، ما يمكن أن تتعرض له الحكومات أيضا إذا لم تطور أساليب العمل وتحدث التحول الرقمي بشكل صحيح.

ولفت إلى أن الخلخلة التكنولوجية التي تحدث في العالم يمكن أن تجعل دولا تصعد بسرعة والعالم الاستراتيجي في هذه الحالة هو العنصر البشرى الذى تتميز مصر بقوته.

وأكد أن التطور الكبير بمنظومة ريادة الأعمال في مصر، موضحًا أنه رغم ذلك فإنه لا يناسب مكانة مصر، وهو ما يحتاج لوجود منهجية واضحة وآليات وخطوات محددة تسير عليها كل أجهزة الدولة نحو التحول الرقمي.