كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 04:02 مساءً - تريزيجيه يزيد الجدل حول مستقبله بتغريدة غامضة

تريزيجيه

ظهر "محمود حسن تريزيجيه" جناح منتخب مصر برسالة غامضة ربما تكون تعليقاً حول مستقبله مع ناديه قاسم باشا.

وكتب "تريزيجيه" في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا يمكنك أن تستسلم لأنك لم تحصل على ما تريد، البطل يستمر عندما لا يبقى شيء لديه".

وكان لاعب قاسم باشا قد خرج في تصريحات نقلتها الصحافة التركية خلال الساعات الماضية مؤكداً رغبته في الرحيل عن ناديه والانتقال إلى جالطة سراي.

فهل تكون رسالة تريزيجيه موجهة لإدارة ناديه من أجل السماح له بالرحيل والانتقال إلى وجهته المفضلة؟!.