كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 04:02 مساءً - بهدف تمكين المرأة المصرية - منح لتمويل مشروعات لسيدات القرى من بنك كريدي أجريكول

وقعت وزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مع مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية، في إطار استراتيجية مؤسسة كريدي أجريكول للتنمية وما تقدمه من مبادرات مجتمعية تهدف إلى الاستدامة ودعم المجتمع ومساعدته على تحقيق النمو والازدهار.

ويهدف البروتوكول الذي تم توقيعه على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر حاليا، إلى تقديم منحة للمساهمة في تمويل المشروعات متناهية الصغر لخلق فرص عمل للسيدات في القري الأكثر احتياجاً في مصر، وقد قام بالتوقيع من جانب مؤسسة كريدي اجريكول السيد بيير فيناس العضو المنتدب لبنك كريدي اجريكول مصر ونائب رئيس مجلس ادارة المؤسسة، والسيدة نيفين قباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعي وعضو مجلس الأمناء لمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي

وقد شهد توقيع الاتفاقية الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي وذلك خلال المؤتمر الاقتصادي المصري الفرنسي بحضور العديد من الوزراء، ومنهم الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وكذلك بحضور السيدة انييس بانيية - روناشية سكرتيرة الدولة لدى وزير الاقتصاد والمالية الفرنسية والعديد من ممثلي الشركات الفرنسية العاملة بمصر.

من جانبه أعرب «بيير فيناس» عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع وزارة التضامن الاجتماعي قائلاً: نحن سعداء بهذا التعاون الذى يؤكد مدى التزامنا تجاه اقتصاد مصر وشعبها، ونسعى لتتضافر جهودنا مع الوزارة في العديد من المبادرات لتحسين الظروف المعيشية للأسر الأكثر فقرا، كما نهدف بهذا البروتوكول إلى توفير فرص عمل للسيدات في القري الأكثر احتياجاً في مصر من خلال المشروعات متناهية الصغر، تماشيا مع سياسة الدولة في برامج الإصلاح الاقتصادي نحو التوسع في تنمية هذا القطاع المهم من المشروعات، وكذلك دعم وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا.

يتضمن بروتوكول التعاون قيام مؤسسة كريدي أجريكول للتنمية، بصرف منحة للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي على ثلاث دفعات سنوية باجمالي ستة مليون جنيه، كما ستقوم وزارة التضامن بتحديد القرى الأكثر فقراً في جميع أنحاء الجمهورية واختيار الأفراد الأكثر استحقاقا للحصول على الدعم، وكذلك متابعة تنفيذ المشروعات للمستفيدين من الدعم.

وتعد هذه المنحة أحد مشروعات مؤسسة كريدي أجريكول للتنمية التي تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي والاجتماعي في المجتمعات التي يعمل بها البنك، وتستمر الاتفاقية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بناءً على تقييم تقوم به لجنة مراقبة مشتركة يتم تشكيلها من ممثلين عن الطرفين بهدف متابعة تنفيذ أهداف الشراكة عن طريق وضع خطة عمل لتقييم ما يتم إحرازه من تقدم، وإعداد تقرير حول العائدات التي يتم تحقيقها للفئات المستهدفة.

الجدير بالذكر أن مؤسسة كريدي أجريكول للتنمية تولى اهتماما كبيرا للمسئولية الاجتماعية تجاه الوطن والمواطنين على محاور التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية. ومن بين انشطتها في مجال التعليم، تقوم المؤسسة بدعم حوالي 200 مدرسة من المدارس الأهلية في محافظات الصعيد، وفي مجال الصحة، شاركت المؤسسة في مبادرة توصيل مياه الشرب في قرى محافظة أسيوط ، حيث تم توصيل مياه الشرب إلى 3000 منزل بواقع 9 آلاف مستفيد.

