كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 04:02 مساءً - حادث في قاعدة جوية للجيش الإسرائيلي

انزلقت طائرة شحن من طراز "كارنف"، صباح اليوم، في قاعدة لسلاح الجو الإسرائيلي في جنوب البلاد.

وقال المكتب الصحفي للجيش الإسرائيلي، إن الطائرة سقطت في حفرة بجانب المهبط ونجم عن ذلك، إصابة شخصين بجروح طفيفة.

وتبين من التحقيق، أن الحادث وقع، خلال فحص أسبوعي روتيني للطائرة، وأثناء تشغيل محرك الطائرة، اندفعت لمسافة 100 متر ومن ثم انزلقت لتسقط في خندق على حافة المدرج، وهو ما تسبب بإصابة اثنين من الفنيين كانا على متنها.

ويرى التحقيق، أن الفنيين العسكريين اللذين كانا في الطائرة لم يلاحظا المشكلة على الطريق ، وارتكبا غلطة في الملاحة. ولا يزال التحري والتحقيق مستمرين لتحديد أسباب الحادث.

ويؤكد الجيش الإسرائيلي، أن الحادث وقع خلال فحص فني وليس خلال تدريبات عسكرية، دون أن يعيق حركة الطيران في القاعدة.