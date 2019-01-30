كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 04:02 مساءً - اليكم 4 علاجات طبيعية للتسمم الغذائي في دقائق

توجد مواد طبيعية عديدة تساعدك على علاج التسمم الغذائي والأعراض المصاحبة له بعد فترة وجيزة من تناول طعام سام أو ملوث أو منتهي الصلاحية، إليك أبرزها وفقا لما قدمه موقع "Power of Positivity".

وتتمثل المواد المعالجة للتسمم الغذائي، فيما يلي:

1- خل حمض التفاح.. حيث يحتوي على عدد من الخصائص المضادة للبكتيريا التي تعمل على مكافحة البكتيريا المسببة للأمراض، ويساعد في ترطيب الجسم.. فقط أضيفى ملعقة إلى ملعقتي طعام من خل التفاح إلى كوب من الماء الدافئ واخلطيهما معا، ثم تناولى المشروب 2-3 مرات في اليوم.

2- زيت الزعتر.. يعد زيت الزعتر طريقة رائعة للتغلب على الأمراض المنقولة عن طريق الطعام، فقط أضيفى قطرة واحدة من زيت الزعتر إلى كوب من الماء، واخلطيهما، ثم تناوليه مرة إلى مرتين في اليوم أو حتى زوال الأعراض.

3- الثوم .. تناول من 2 إلى 3 فصوص ثوم وإضافة العسل؛ يساعد على تطهير الأمعاء.

4-عسل مع الزنجبيل.. إضافة القليل من العسل إلى الزنجبيل ووضعهما على نار خفيفة، وتناول الخليط لمدة لا تقل عن 3 أيام؛ يعمل على تطهير المعدة.