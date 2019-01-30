كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 04:02 مساءً - شيرين رضا تخضع لجلسة تصوير جديدة .. أتفرج



نشرت الفنانة شيرين رضا عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى " إنستجرام " صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها . وظهرت " شيرين رضا " خلال الجلسة بشكل جديد ومختلف ، حيث قامت بارتداء بيشة بدوى . كان أخر أعمال شيرين رضا فيلم فيلم “الضيف” وشاركها البطولة كل من الفنان خالد الصاوي، أحمد مالك ،جميلة عوض، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، إخراج هادي الباجوري.





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