كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 04:02 مساءً - البورصة تربح 6.3 مليار جنيه في ختام التعاملات

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام التعاملات، اليوم الأربعاء، وربح رأس المال السوقي للبورصة نحو 6.3 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 791.880 مليار جنيه، بدعم من مشتريات المتعاملين الاجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 0.88%، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 14100 نقطة.

وارتفع مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق، من ناحية قيمة التداول بنسبة 1.34%، وارتفع إلى مستوى 2187 نقطة.

كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 0.20%، وصعد إلى مستوى 687 نقطة، فيما قفز مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا، بمقدار 0.26% مسجلًا 1729 نقاط.

وتواصل البورصة المصرية صعودها خلال تعاملات الأسبوع الجارى مدفوعة بمشتريات المستثمرين الأجانب، والأعباء الإيجابية بعد تراجع الدولار في مواجهة الجنيه المصري.