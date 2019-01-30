كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 04:02 مساءً - حاجة اخر يع .. شاب يواعد صرصار لمدة عام ويأكله بعد موته - فيديو

اعترف شاب محب للحشرات أنه واعد صرصورا تدعى ليزا لأكثر من عام وتخيل ممارسة علاقة حميمية معها، لكن علاقتهما أخذت منعطفا حزينا عندما ماتت "ليزا"، وأكل رفاتها في النهاية.

ظهر الشاب "يوتا شينوهارا" البالغ من العمر 25 عاما في لقطات يحكي عن علاقاته بالصراصير، وقال الشاب إنه مولع بالحشرات منذ صغره، حيث اعتاد على أكل الحشرات كمصدر بديل للأغذية.

واشتهر يوتا بأنه ينظم مسابقات أكل البق في بلده الأم اليابان، لكن هذا الشغف تحول عندما اشترى صرصارا حيا من مزرعة أفريقية وأطلق عليه اسم ليزا.

وفي مقابلة مع إحدى القنوات، ادعى يوتا أن ليزا كانت حبه الأول وأنه استمتع بقضاء الوقت معها لدرجة أنه شعر بأنهما يستطيعان التواصل مع بعضهم البعض.

لكن بعد موت ليزا، قرر الشاب أكلها حتى تصبح جزءا منه ويبقيا معا إلى الأبد.

يشار إلى أن يوتا يدير مطعما ويقدم الحشرات وخصوصا الصراصير لزبائنه.