كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 04:02 مساءً - لحظة افتراس ٤٠ تمساحا لحمار وحشي
وقع حمار وحشي في مأزق لا يُحسد عليه بين أربعين تمساحًا قاموا بالفتك به وقطعوه إربًا.
وفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، حاول الحمار الوحشى عبور النهر بصحبة قطيع مكون من ٣٠٠ حمار في موسم الهجرة، كما هو المعتاد في هذا الوقت من العام لكنه سقط وسط التماسيح التي كانت تنتظر القطيع ناصبة فخاخها، فهاجمته بوحشية.
التقطت الصور في محمية ماساى مارا المينية، وأظهرت الحمار الذي لم يستطع الفرار كأقرانه ورأسه طافيا على سطح المياه بينما تحدق عيناه في رعب بعد إمساك عدد كبير من التماسيح به وصل عددهم إلى 40 تمساحا وقاموا بتقطيع جسده في الحال، وظهر تمساح يلتهم ساق الحمار دفعة واحدة.
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