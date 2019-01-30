كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 04:02 مساءً - لجنة المسابقات ترفض تأجيل مباراة الأهلي وحرس الحدود

الأهلي وحرس الحدود

رفض عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، فكرة تأجيل مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري الممتاز والمقرر لها يوم 8 فبراير المقبل بعد طلب الأهلي بتأجيل اللقاء نظرا للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا بدوري أبطال أفريقيا.

وقال عامر حسين في تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء، إنه لا توجد نية لتأجيل المباراة، بسبب أزمة سفر الفريق الأحمر إلى تنزانيا.

وأضاف رئيس لجنة المسابقات أنه من المستحيل تعديل موعد المباراة أو تأجيلها، مؤكدا أن مسئولى النادي الأهلي بإمكانهم حل مشكلتهم.

كان الأهلي طلب تأجيل اللقاء بسبب ظروف الطيران إلى تنزانيا يوم 8 وهو نفس اليوم المحدد لمواجهة حرس الحدود.