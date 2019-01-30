كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 04:02 مساءً - رسميًا.. الأهلي يقيد رامي ربيعة في القائمة المحلية

رامي ربيعة

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أن النادي أنهى إجراءات قيد رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر في القائمة المحلية اليوم الأربعاء قبل ساعات من غلق باب القيد.

وأضاف عبدالحفيظ أن غدا الخميس سيحسم المقعدين الشاغرين في القائمة الإفريقية للفريق.

وكان اللاعب على قائمة الانتظار في الأهلي بسبب الإصابات المتتالية التي تعرض لها على مدار الشهور الماضية.