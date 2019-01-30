كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 04:02 مساءً - وصفة طبيعية وسهلة لـ تبيض الأسنان بسهولة



تمثل مشكلة إصفرار الأسنان الكثير من الإزعاج لدى البشر، إلا أنه يمكن القضاء عليه بوصفة من مكونات طبيعية موجودة في المطبخ، حيث تعمل على تبييض الأسنان بسهولة، وهي التي قدمها موقع "برايت سايد". مكونات الوصفة: ملعقة صغيرة من صودا الخبز ملعقتين صغيرتين من الماء ملعقة من مبشور الأناناس طريقة تحضير الوصفة .. أمزجي المكونات جيدا وقومى بتفريش الأسنان بها بواسطة الفرشاه لمدة 5 دقائق، وأتركي الخليط على أسنانك لدقائق، ثم اغسليها. ويمكن تكرار الوصفة يوميا وستدهشين بالنتيجة لتلاحظي الفرق بعد مرات قليلة

كانت هذه تفاصيل خبر وصفة طبيعية وسهلة لـ تبيض الأسنان بسهولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.