كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 04:02 مساءً - المكياج يغير حياة طالب من شاب قبيح إلى الأكثر وسامة

شارك طالب يبلغ من العمر 18 عامًا في الآونة الأخيرة قصة تحوله لإلهام المراهقين الآخرين الذين يعتبرون أنفسهم قبيحين وعدم الشعور بالخجل من استخدام المكياج لتحسين مظهرهم.

تعرض طالب المدرسة الثانوية إلى العديد من المضايقات بسبب حب الشباب ونظاراته وعدم اهتمامه بالموضة، ما جعله غير قادر على التعامل مع زميلاته خوفًا من السخرية منه.

وقال الشاب إنه لم يفكر قط في تغيير مظهره إلا عندما زادت المضايقات وشعوره بالحرج.

وخلال العام الماضي في المدرسة، أسقطت إحدى الفتيات حقيبتها وعندما حاول مساعدتها تعرض للإهانة بدلًا من الشكر، ما جعله يشعر بالغضب والخجل في الوقت نفسه وقرر تغيير مظهره.

وفي فصل الصيف بعد تخرجه في المدرسة الثانوية، قرر الشاب إجراء بعض التغييرات الجذرية على مظهره، وبدأ باتباع نظام غذائي واشترى بعض الملابس المعاصرة، وبدأ في مشاهدة دروس المكياج بالأسلوب الكوري عبر الإنترنت.

وقرر أن يجرب العديد من مستحضرات التجميل مثل كريمات الأساس والكونسيلر ولاحظ النتيجة المذهلة، وحتى يحصل الشاب على إطلالة الشباب الكوريين الوسيمين، قام بتغيير نظارته إلى أخرى أحدث إلى جانب استخدام العدسات اللاصقة.

بالإضافة إلى ذلك، قام بثقب أذنيه وصبغ شعره وحصل على قصة شعر معاصرة. وعندما بدأ الشاب بنشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي، صُدم معظم زملائه في المدرسة الثانوية، وكتبت إحدى زميلاته تعليقات "لقد تغيرت من البطة القبيحة إلى بجعة".

أما بالنسبة لزملائه في الجامعة، اعتقدوا أن الشاب كوري، وأثنوا على مظهره الجذاب وحسه العالي في اختيار الأزياء.

ثم نشر الشاب قصته لتشجيع الفتيان الآخرين الذين يواجهون الصعوبات نفسها، وحثهم على استخدام المكياج لتغيير حياتهم.

