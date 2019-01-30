كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 02:45 مساءً - نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة : رسوب 41 ألفا و854 طالبا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، رسوب 41 ألفا و854 طالبا في امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان 146 ألفا و370 طالبا وطالبة حضر منهم 145 ألفا و455 طالبا وطالبة.

وبلغ عدد الناجحين 103 آلاف و601 طالب وطالبة بنسبة 71.23% بزيادة قدرها 2% عن العام الماضى.

وأوضح خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم أن نسبة نجاح امتحان إعدادية الصم وضعاف السمع بلغت 88.73% والإعدادية المهنية بنسبة 51.95%، حيث بلغت مادة الرياضيات نسبة النجاح 95.7% والدراسات 87.57% وكانت نتيجة الإعدادية للمكفوفين 77.27% وكانت نسبة النجاح في مادتي اللغة العربية والعلوم 100% والرياضيات والدراسات الاجتماعية 95.45%.

وأعلن محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد أن إدارة جنوب الجيزة حصلت على المركز الأول بنسبة 84.2%، كما بلغت نسبة النجاح في مادة الرياضيات 88.78% بينما بلغت نسبة النجاح في مادة الدراسات الاجتماعية 88.47% ونسبة 88.73% في اللغة العربية.