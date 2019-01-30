كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 02:45 مساءً - "الوزراء" يوافق على إتاحة مشروعات استزراع الغابات الشجرية



وافق مجلس الوزراء على إتاحة مشروع استزراع الغابات الشجرية باستخدام مياه الصرف الصحي المعالج بحق انتفاع بما يعادل قيمة حق انتفاع الأراضي وإمدادها بمياه الصرف الصحي المعالج لصالح الجهة صاحبة الولاية على الأرض والجهة القائمة على مرفق الصرف الصحي. وتزداد قيمة حق الانتفاع بنسبة 10% كل ثلاث سنوات، شرطة أن يلتزم المستثمر بالحصول على إجمالي كمية الصرف المعالج المتاحة للمشروع، وكذلك الاشتراطات الواردة بالكود المصري لإعادة استخدام مياه الصرف المعالج وتحديثاته.

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