كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 02:45 مساءً - لحظة نجاة رجل تحطم السلم الكهربائي به - فيديو

نجا رجل بصعوبة من ابتلاعه بواسطة السلم الكهربائي لحظة صعوده عليه داخل أحد المراكز التجارية شمال الصين.

أظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة لحظة صعود الرجل على السلم الكهربائي، وفجأة انهارت إحدى اللوحات الأرضية المتحركة خلف الرجل بعد أن وصل إلى القمة وابتعد، حيث وقف لثوان وهو ينظر إلى الدرج المحطم، ثم رحل وعلامات الصدمة عليه.

ووفقا لموقع لايف ليك، ضغط شخص ما على زر الطوارئ لوقف المصعد على الفور، ثم منع حارس الأمن دخول أحد ووضع خط تحذير.

ولحسن الحظ لم يصب أحد بجروح، وتم إغلاق المصعد للتصليح.