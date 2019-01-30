كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 02:45 مساءً - امرأة شجاعة تهاجم لصا حاول سرقتها بساطور - فيديو

تمكنت امرأة شجاعة في ماليزيا من الدفاع عن نفسها عندما حاول شخص سرقتها.

أظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة لحظة توقف سيارة على جانب الطريق، وخرجت امرأتين منها وفتحت إحداهما حقيبة السيارة الخلفية لأخذ حقائبهما، ولكن هجم عليهم لص محاولا سرقتهما.

وعندما رأت المرأة اللص يقترب ويهجم عليها هرعت وسحبت ساطور وراحت تدافع عن نفسها ومن معها، حيث خطف اللص حقيبة منها، ولكن راحت الأخيرة تركض خلفه مما أثارت فزع ورعب اللص الذي هرب من المكان وسقطت منه الحقيبة.

ووفقا لموقع لايف ليك، استقل اللص دراجة نارية كانت تنتظره وفر هاربا، حيث هرع خلفه عدد من المواطنين ولكن لم يتمكنوا من القبض عليه.