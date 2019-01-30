كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 02:45 مساءً - بعد نجاح ساحق .. تحديد موعد ملتقى مصر لتأهيل الشباب لسوق العمل لعام 2019

Egypt Career Summit

للسنة الثانية على التوالى، يشهد الحرم اليونانى فى وسط البلد، باب اللوق أكبر ملتقى لتبادل الخبرات المهنية و العملية فى مصر

يهدف هذا الحدث الذى يُنظم مرة واحدة سنوياً إلى تأهيل الشباب لسوق العمل. حيث يحضر به أكثر من 250 خبير من مجالات شتى منها إدارة الأعمال، التسويق، الموارد البشرية، الهندسة، التكنولوجيا و 10 مجالات أخرى

يوجد بالملتقى أكثر من ستة أنشطة و جلسات تدريبية تحدث بالتوازى، و منها على سبيل المثال: حلقات نقاشية و قصص نجاح لرؤساء ومديري الشركات و البنوك و التى تكون مصدر إلهام لأكثر من 3000 طالب و خريج حديث حاضرين بالملتقى، اكثر من 60 ورشة عمل يحاضر بها الخبراء و ممثلين الشركات الموجودين بالملتقى مما يتيح للشباب التعرف على كل ما هو جديد فى مجالاتهم و كل الخطوات التي يحتاجونها للتأهل لسوق العمل و المسار الوظيفى، يوجد أيضا إرشاد و توجيه مهنى لكل شخص على حدا على يد مدربين معتمدين بحيث يبنى كل شخص وعى بنقاط قوته الأساسية و أكثر المجالات التى تلائم طبيعة شخصيته و شغفه. كل ذلك بالإضافة إلى التواصل و بناء شبكة علاقات مع العديد من المؤسسات و الشركات التى توفر فرص تطويرية مثل التدريب، الكورسات، المنح و البرامج التأهيلية

القائمين على تنظيم الحدث سنوياً شركتى Career 180 و Career Advancers و هما شركات تعمل على خلق بيئة غنية بالفرص و التعلم للطلبة و الشباب حديثى التخرج لسد الفجوة بين المرحلة الأكاديمية و الواقع المهنى من متطلبات سوق العمل

هذا الملتقى لكل من يبحث و يحاول الوصول لبداية طريقه المهنى أو من يريد تغيير مساره المهنى كليا و يتسآل من أين يبدأ و لكل من يسعون لأخذ خطوة أعلى فى مجالاتهم الحالية و أيضا لكل شخص ذو خبرة و تجربة مهنية يريد مشاركتها مع غيره و للشركات التى تفتح أبوابها و تبحث عن كوادر شبابية

لمعرفة المزيد أو التسجيل، يمكن زيارة الموقع الإلكترونى:

/https://egyptcareersummit.com