كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 02:45 مساءً - لحظة سرقة لصين امرأة داخل سوبر ماركت بطريقة ماكرة - فيديو

سرق لصان امرأة داخل سوبر ماركت بطريقة ماكرة، وذلك بعد أن شغلها أحدهم حتى تمكن الآخر من سرقة محفظة نقودها.

أظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة داخل سوبرماركت بوبليكس في مدينة ويستون بولاية أوريغون في الولايات المتحدة، لحظة دخول اللصين المكان ولكن كل متفرقين، حيث دفع أحدهم عربة التسوق وراح يتجول داخل المكان، حتى شاهدو المرأة وهي تتجول ووتسوق بمفردها.

اقترب أحد اللصوص من المرأة وراح يتحدث معها عن التفاح حتى يشغلها، بينما فك الرجل الآخر حقيبتها وأخذ محفظتها، ثم فروا هاربين من المحل على الفور.

ووفقا لموقع لايف ليك، لاحظت المرأة أن محفظتها سُرقت بعد أن دفعت ثمن أغراضها عند خط الخروج، وشاهدت مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة، لحظة سرقتها.