كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 02:45 مساءً - بيان ناري من اتحاد الكرة للرد على تركي آل الشيخ

هاني أبو ريدة

يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة إصدار بيان يرد فيه على تغريدة المستشار "تركي آل الشيخ" وزير الترفيه السعودي، ومالك فريق بيراميدز، والذي أكد خلالها وجود تخبط في اتحاد الكرة واتهامه بمجاملة النادي الأهلي بتأجيل مبارياته المهمة أمام الزمالك في الدوري وبيراميدز في الكأس، حتى تتحسن ظروف النادي الأهلي وعودة المصابين، وهدد في تغريدته باللجوء للفيفا للحصول على حق ناديه.

وسيتعرض بيان اتحاد الكرة لكل الظروف والملابسات وتنفيذ جميع طلبات نادي بيراميدز باعتباره النادي الوحيد في الدوري الممتاز الذي يستقدم حكام أجانب لكل مبارياته، فضلا عن توفير كل سبل النجاح لتجربة بيراميدز، ولكن هذا ليس معناه التدخل في شئون الاتحاد والتعرض للمسابقات بشكل فيه إهانة لكل منظومة كرة القدم في مصر.

وحتى هذه اللحظة هناك حالة انقسام بين أعضاء مجلس الإدارة على إصدار البيان، فهناك من يرى ضرورة تجاهل الأمر، وعدد آخر يرى ضرورة الرد بحسم حتى لا يتكرر الأمر من أي رئيس نادي آخر.