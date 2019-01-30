كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 02:45 مساءً - «جنش»: الدوري ما زال طويلا

جنش

رفض محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فكرة حسم فريقه التتويج بلقب الدوري هذا الموسم.

وقال الحارس عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ردا على أحد جماهير الزمالك عندما قال له: "مبروك عليك الدوري يا دولي"، ليرد عليه جنش قائلا: "‏لا الدوري لسه بدري ما تمشيش ورا كلمهم دول عاوزين يوقعونا".

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فوزا كبيرا ومستحقا على نظيره مصر المقاصة بأربعة أهداف لهدف في اللقاء الذي جمع الفريقين بإستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ20 من عمر الدوري الممتاز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه نادي بيراميدز مع العلم أن الزمالك يتبقى له ثلاث مباريات مؤجلة، والزمالك تصدر جدول ترتيب الدوري بعد أن خاض 18 لقاء حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في ثلاثة لقاءات وخسر مواجهة واحدة أمام النجوم وسجل الأبيض 43 هدفا واستقبلت شباكه 15 هدفا.

ومن المقرر أن يسافر الفريق الأبيض إلى كينيا فجر يوم الجمعة المقبل استعدادا للمباراة المقبلة أمام جورماهيا الكيني المقرر له يوم الأحد المقبل في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية.