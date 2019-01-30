كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 02:45 مساءً - ظهور منة فضالى على أفيش مسلسل قيد عائلى .. أتفرج



نشرت شركة فنون مصر أفيش للفنانة منة فضالى كنوع من الترويج مسلسل قيد عائلى والذى يتم تصويره حاليا ومن المقرر أن يعرض قريبا على إحدى الفضائيات . مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة، ويضم عددًا كبيرًا من الفنانين منهم ميرفت أمين وبوسى وصلاح عبد الله وسيمون وميريهان حسين، ودنيا عبد العزيز ونضال الشافعى وأحمد التهامى وأميرة هانى وكارولين عزمى، كريم عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين الشباب وينتمى لأعمال الـ45 حلقة.



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