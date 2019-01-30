كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 02:45 مساءً - باريس سان جيرمان يعلن التشخيص النهائي لإصابة نيمار.. ومدة غيابه

نيمار

أصدر نادي باريس سان جيرمان بياناً رسمياً يكشف فيه عن التشخيص النهائي لإصابة جناحه البرازيلي "نيمار دا سيلفا".

وتعرض البرازيلي الدولي لإصابة خلال مشاركته أمام ستراسبورج بالأسبوع الماضي ببطولة كأس فرنسا.

وأكد النادي الفرنسي أن اللاعب بالفعل مصاب في المشط الخامس للقدم اليمنى.

وحدد الطاقم الطبي بحسب الموقع الرسمي لـباريس سان جيرمان مدة غياب اللاعب والتي تصل إلى 10 أسابيع.

وتمنى النادي الفرنسي للاعبه "نيمار" الشفاء العاجل داعمين له حتى يعود إلى صفوف الفريق للمشاركة الرسمية في المباريات بعد التعافي من إصابته.

بذلك يتأكد غياب اللاعب البرازيلي عن فريقه في مباراتي دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد خلال شهر فبراير ومارس المقبلين.