كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 02:45 مساءً - منير يهاجم برشلونة ويكشف سبب اختياره للانتقال إلى إشبيلية
منير الحدادي
هاجم "منير الحدادي" لاعب نادي إشبيلية الحالي إدارة فريقه السابق برشلونة بقيادة "جوسيب ماريا بارتوميو".
وقال الإسباني في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "عندما يبلغك المدرب أنك لن تلعب مع الفريق، تفهم جيداً ما هو موقفك مع برشلونة لذلك رحلت".
وتابع: "لم أقصر في تدريباتي مع الفريق، ولم افتعل أي مشاكل لأنني أفضل الخصوصية".
وأضاف: "كانت هناك رغبة من جانب الإدارة لتجديد عقدي، لكن الفريق لم يكن يعتمد علي بالمباريات وحاولوا إقناعي بأن الفرصة ستأتي في المستقبل لكن ما كان يهمني هو الحاضر ولم أجد أي اهتمام".
وعن سبب اختيار إشبيلية للرحيل عن برشلونة: "لأنهم أعطوني الثقة التي كنت احتاجها، اتمنى أن أتطور مع هذا الفريق على الجانب الفني والشخصي وتحقيق العديد من الإنجازات".
وواصل تصريحاته: "كانوا يريدوني في الصيف المقبل بسبب تعاقدي مع برشلونة الذي لم يكن يسمح لي بالرحيل في يناير، ولكن الشيء الأهم هو وجودي هنا الآن".
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