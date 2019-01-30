كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 02:45 مساءً - محافظ الأقصر يلتقى سفير بيلاروسيا فى القاهرة

التقى محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، سفير بيلاروسيا بالقاهرة سيرغى راتشكوف، وذلك على هامش زيارته لمدينة الأقصر، لبحث أوجه وفرص التعاون المستقبلية بين الجانبين.

وأعرب سفير بيلاروسيا بالقاهرة، خلال اللقاء عن سعادته بزيارة مدينة الأقصر، كما ناقش مع محافظ الأقصر سبل تطوير العلاقات بين الجانبين فى مجالات الاقتصاد والتجارة والسياحة، كما استعرض سفير بيلاروسيا مع محافظ الأقصر، المشروعات التى تنفذها بيلاروسيا فى مصر لصناعة وتجميع الجرارات الزراعية، والمعدات والزراعية، واللوادر، والشاحنات، والتى تتم بالتعاون مع الجانب المصري، بما يخدم الشعبين المصرى والبيلاروسي.

ومن جانبه رحب محافظ الأقصر، بالسفير البيلاروسي، معربا عن رغبته فى تطوير التعاون بين الجانبين فى مجالات الصناعة والسياحة والزراعة، مشيرا إلى أمله فى زيادة نسبة السائحين القادمين من بيلاروسيا لزيارة معالم الأقصر الأثرية والاستمتاع بمشاهدة آثار الحضارة المصرية القديمة.