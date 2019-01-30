كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 02:45 مساءً - حملات مفاجئة على الأسواق وتحرير 150 مخالفة لمخابز الغربية

شنت مديرية التموين بالغربية عدة حملات مفاجئة بالتنسيق مع مباحث التموين والجهات المعنية على الأسواق والمخابز والمستودعات ومختلف السلع الاستهلاكية المعروضة بالأسواق.

وأسفرت الحملة عن تحرير 150 مخالفة فى مجال المخابز و64 مخالفة فى مجال الأسواق والمعروض بها من سلع غذائية وغيرها و25 مخالفة فى تجميع مواد بترولية وتم ضبط 470 كيلو جراما من الروائح والعطور مجهولة المصدر و94 عبوة عطور منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط أصناف مدعمة كان مستهدف بيعها بالسوق السوداء عبارة عن 44 أسطوانة بوتجاز و18 كيلو جرام سكر تموين مدعم و23 كيلو جرام تونة بدون فواتير ضريبية و3 شكائر دقيق بلدى مدعم وتم تحرير محاضر بالمضبوطات والمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفيها .

وشنت مديرية الطب البيطرى حملات مفاجئة على محلات بيع اللحوم وأسفرت عن ضبط 25640 كيلو جراما من اللحوم المذبوحة خارج المجازر واللحوم غير الصالحة للاستخدام الآدمى، وتم تحرير محاضر بالمضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى هذا الصدد قام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ حملات للمرور الميدانى على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتجاز، ففى مركز ومدينة كفر الزيات تم تحرير 2 محضر إدارى لمستودعات غاز ومحطات وقود، وفى مركز ومدينة زفتى تم تحرير 51 محضرا فى مجال المخابز ومستودعات الغاز والبقالة والمنظفات، وفى مركز ومدينة سمنود تم تحرير 29 محضر فى مجال مراقبة المخابز شملت "نقص الوزن وعدم وجود لوحة وعدم وجود شهادات صحية وتجميع دقيق وخبز غير مطابق للمواصفات".

وتم تحرير 17 محضرا فى مجال مراقبة الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والأغذية الجاهزة، وفى مركز ومدينة السنطة تم تحرير 53 محضرا فى مجال التموين "انتهاء صلاحية وعدم جودة"، وفى مركز ومدينة طنطا تم تحرير 4 محاضر لمستودعات غاز بقرية الرجدية مركز طنطا لامتناعهم عن توزيع إسطوانات الغاز، وفى مركز ومدينة قطور تم تحرير 30 محضرا فى مجال التموين "مواصفات جودة وعدم صلاحية" وتم تحرير عدد 2 محضر صحة.