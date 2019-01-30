كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 02:45 مساءً - تكريم دلال عبد العزيز من جمعية كتاب ونقاد السينما المصرية



فازت النجمة دلال عبد العزيز بجائزة التميز في التمثيل للسيدات من جمعية كتاب ونقاد السينما عن دورها في فيلم كارما من تأليف وإخراج خالد يوسف. الفيلم شارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم غادة عبد الرازق وخالد الصاوي وماجد المصري و زينة وعمرو سعد وايهاب فهمي ومجدي كامل والتونسية سارة التونسي. الفيلم كان قد تم عرضه في مهرجان وهران الدولي للفيلم العرضي مع تكريم خاص لمخرجه وكاتبه خالد يوسف، وهو الإنتاج الاول لشركة مصر العربية للانتاج السينمائي.

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