كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 02:45 مساءً - محافظ سوهاج يستقبل عددا من المواطنين بمكتبه

استقبل الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، بمكتبه اليوم الأربعاء، عددًا من المواطنين، وذلك للتواصل المباشر معهم، وبحث مطالبهم وشكواهم.

وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة سوهاج، أنه من ضمن الحالات التى استقبلها المحافظ اليوم، حالة لمواطنة مقيمة بقرية سفلاق بساقلتة، تتضرر من وقف بطاقة معاش تكافل وكرامة الخاصة بها منذ مارس الماضى، لافتاً إلى أن محافظ سوهاج وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بفحص حالتها، وتفعيل الكارت بعد التأكد من استيفائها للشروط.

وأشار المتحدث الرسمى إلى طلب مواطنة من قرية الطوايل الشرقية بمركز ساقلتة، إدراجها ضمن كشوف إدارة التضامن الاجتماعى بالمركز، نظراً لأنها أرملة وتعول أسرة وليس لديها مصدر دخل، حيث وجه المحافظ ببحث الحالة الاجتماعية لها ولأسرتها وتقديم المساعدات اللازمة لها.

كما تقدم مواطن مقيم بمركز أخميم بطلب لإعادة تأهيل مسكنه المهدد بالانهيار، حيث وجه المحافظ اللجنة المختصة لمبادرة "حياة كريمة" لمعاينة منزل المواطن والإفادة حول إمكانية إعادة تأهيله.

وأشار "التونى" إلى أن المحافظ وجه بترخيص كشك لمواطن يبلغ من العمر 60 عاماً يقيم بقرية السلامونى بأخميم ويعول أسرة من 8 أفراد، وذلك كمساعدة من المحافظة لإتاحة مصدر للدخل.

ولفت "التونى" إلى أن المحافظ الدكتور أحمد الأنصارى أكد أن ديوان المحافظة مفتوح فى أى وقت للمواطنين لحل مشاكلهم والاستماع إلى طلباتهم، مؤكداً مقابلة المواطنين بنفسه كل يوم فى الفترة من 10 إلى 12 ظهراً.