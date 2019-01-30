كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 02:45 مساءً - التحقيق في واقعة إلقاء عملة معدنية على لينجارد

لينجارد

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن فتح تحقيق حول حادثة إلقاء عملة معدنية على جيسي لينجارد، لاعب نادي مانشستر يونايتد، خلال مواجهة آرسنال في كأس الاتحاد.

وأشارت شبكة "سكاي سبورت"، إلى أن الاتحاد الإنجليزي طلب من آرسنال توضيحًا للواقعة التي حدثت خلال فوز مانشستر يونايتد على آرسنال، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

واشتبك لاعبو مانشستر يونايتد وآرسنال، قبل نهاية المباراة بعدة دقائق، وألقى أحد الجماهير عملة معدنية على جيسي لينجارد، قبل أن يبعده زملاؤه وحكم المباراة عن خط الملعب القريب من المدرجات.

وليست هذه الواقعة الأولى في ملعب الإمارات، حيث قام أحد جماهير آرسنال أيضًا بإلقاء زجاجة على نجم توتنهام ديلي آلي، خلال لقاء الفريقين في شهر ديسمبر/ كانون أول الماضي.