كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 02:45 مساءً - الفقى : معرض مكتبة الإسكندرية سيشهد مشاركة عدد كبير من الناشرين

بدأت مكتبة الإسكندرية استعدادات مكثفة لمعرضها الدولي للكتاب، والذي سيقام في الفترة من 25 مارس وحتى 7 ابريل 2019.

وصرح الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، أن معرض هذا العام سيشهد مشاركة عدد كبير من الناشرين المصريين والعرب، مؤكدًا أن النشاط الثقافي للمعرض سيركز على الأجيال الجديدة من المبدعين، خاصة في مجالات الرواية والقصة القصيرة والشعر.

وأضاف الدكتور مصطفى الفقي، أن المعرض سيقدم العديد من الخدمات خاصة للأطفال، والتي تهدف إلى تشجيع الأجيال الجديدة على القراءة.

وبدأت مكتبة الإسكندرية جهود تنسيق معرض هذا العام مع محافظة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني على رأسها اتيليه الإسكندرية

جدير بالذكر أن معرض العام الماضي شهد إقبالاً كبيرًا من الجمهور، حيث بلغ عدد زواره 400 ألف زائر.

ومن جانب آخر ، نظم مكتبة الإسكندرية جلسة للقراءة الشعرية باللغة العربية الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء الموافق 5 فبراير 2019، حيث يقوم المشاركون بقراءة مختارات من قصائد الشاعر حافظ إبراهيم.

تهدف القراءة الشعرية إلى اصطحاب جمهورها من القرّاء إلى أجواء مختلفة من فن الشعر والتحليق في عنان سمائه الرحبة، والغوص في أعماق بحوره لاستخراج لآلئه. وتستهدف الجلسات جمهور المكتبة العاشق لفن الشعر وإلقائه فيما بين مستوى القارئ العادي والقارئ المحترف. كما تتضمن جلسة القراءة الشعرية ممارسة التعليق والنقد والتذوق الأدبي والفني وعرض الأفكار بحرية من جانب القراء.