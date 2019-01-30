كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 02:45 مساءً - مصرع سيدة فى انقلاب سيارة ملاكى على طريق دمياط كفر سعد



لقيت سيدة مصرعها نتيجة حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق دمياط كفر سعد. وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف وتم نقل جثمان مياة فؤاد الشهاوي عجيز ومقيمة بمدينة السرو التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط دمياط. وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر سعد وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بدفن الجثمان.

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع سيدة فى انقلاب سيارة ملاكى على طريق دمياط كفر سعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.