كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 02:45 مساءً - تأجيل أولى جلسات محاكمة 271 متهما بقضية "حسم 2 ولواء الثورة "

قررت محكمة شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة 271 متهما فى قضية "حسم ولواء الثورة"، لجلسة 13 فبراير لطلبات الدفاع. وجهت النيابة العامة للمتهمين بقضية حسم 2، تهم اغتيال النقيب إبراهيم عزازى شريف، والاشتراك فى الهجوم على كمين أمنى بمدينة نصر، مما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة، أسندت للمتهمين بقضية "لواء الثورة"، الانضمام لتنظيم إرهابى، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.

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