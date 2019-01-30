كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 02:45 مساءً - عجوز ينقذ فتاة هاجمتها كلاب ضالة - فيديو
تمكن رجل مسن شجاع من إنقاذ فتاة لحظة هجوم العديد من الكلاب الضالة عليها، وذلك أثناء سيرها بمفردها.
أظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره في عاصمة جمهورية كوسوفو، بريشتينا، الفتاة وهي تسير بمفردها، وفجأة هجم عليها العديد من الكلاب مما أثار فزعها وخوفها وراحت تدافع عن نفسها.
ووفقا لموقع لايف ليك، تجمعت الكلاب حول الفتاة وراحوا يجروها من ملابسها، حيث راحت تصرخ وتطلب المساعدة، وفجأة هرع رجل عجوز يمسك عصا وراح يدافع عن الفتاة وركض خلاف الكلاب حتى تمكن من تفريقهم عن الأخيرة، وفروا هاربين من المكان خوفا من الرجل الشجاع.
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