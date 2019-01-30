كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 02:45 مساءً - المؤبد لمراقب مالى بسوهاج اختلس مليون جنيه من أموال العملاء



قضت محكمة جنايات سوهاج ، بمعاقبة "حميد.ع.ح" مراقب بأحد البنوك بالسجن المؤبد حضوريا بعد اختلاسه مليونا و19 ألف جنيه من أموال العملاء بالبنك. صدر الحكم، برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ، وعضوية المستشارين محمد عبد الرحمن، ووليد السيد، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس. تعود أحداث القضية، إلى عام 2009 بدائرة قسم أول سوهاج، عندما اتهمت النيابة المتهم باختلاس المبلغ من أموال العملاء بالبنك، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم بعدما كشفت التحريات استيلائه على المبلغ من أموال المودعين والعملاء بالبنك، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت هذه تفاصيل خبر المؤبد لمراقب مالى بسوهاج اختلس مليون جنيه من أموال العملاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.