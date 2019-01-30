كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 02:45 مساءً - ضبط 177 مخبز مخالف فى حملات لضبط احتكار التجار

تمكنت شرطة التموين من ضبط 68 قضية "مواد بترولية، إسطوانات البوتاجاز" وضبط (14) قضية دقيق مدعم وأقماح و(177) قضية فى مجال مخالفات المخابز وضبط (11) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية.

وأثمرت الحملات التموينية عن ضبط (4) قضايا فى مجال الاستيلاء على الدعم ومقررات الصرف التموينية (38) قضية فى مجال الغش الغذائى وضبط (27) قضية فى مجال الغش التجارى و (488) قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين) و ضبط (22) قضية فى مجال اللحوم ومصنعاتها.

ونجحت شرطة التموين فى ضبط (34) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر و (6) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة و (4) قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر و(3) قضايا فى مجال الإتجار فى الألعاب النارية .