كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 02:45 مساءً - شاهد - جورج وسوف يستقبل زياد رحباني في منزله

شارك الفنان جورج وسوف مقطع فيديو قصير له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها كواليس زيارة الموسيقار الكبير زياد رحباني له في منزله.

وظهر جورج وسوف في الفيديو يستمع لمقطوعة موسيقية من تأليف زياد رحباني، وينسجم لها، وعلق على الفيديو قائلًا: "زياد شرّفني بزيارة وموسيقى زياد اخدتني لبعيد بالروح والفكر والقلب".

وكان أخر أعمال جورج وسوف الفنية أغنية "حال الجريح"، التي تعاون فيها "سلطان الطرب" مع كل من الشاعر الغنائي صابر كمال، والملحن عادل العراقي، والموزع الموسيقي طوني سابا، والكليب من إخراج المخرجة الشابة مايا عقيل.



