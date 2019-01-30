كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 02:45 مساءً - مصرع أستاذ جامعى سقط على قضبان السكة الحديد بطنطا

لقى أستاذ فقه وشريعة بجامعة الأزهر مقيم قرية كفر الشيخ سليم مركز طنطا بمحافظة الغربية، مصرعه إثر سقوطه على قضبان السكة الحديد، بعد أن اختل توازنه أثناء استقلال القطار.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد مازن الرشيدى مأمور مركز طنطا، بوصول "ح.م.ا" أستاذ فقه وشريعة بجامعة الأزهر، جثة هامدة لمستشفى المنشوى العام بطنطا، وبالفحص تبين أنه أثناء محاولته استقلال القطار المتجه لمدينة طنطا اختل توازنه وسقط على القضبان، ولقى مصرعه متأثرا بإصابته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.