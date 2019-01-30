كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 02:45 مساءً - تأجيل محاكمة المتهم بذبح مواطن في المرج



أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المتهم " عبد الظاهر.ا"، بتهمة قتل مواطن بسبب مشاجرة بالمرج، لجلسة الغد. عقدت الجلسة " برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، وعضوية المستشارين يسري محمد ذكري و أحمد إبراهيم محمد، وأمانة سر وائل عبد المقصود وسمير رزق. كشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهم "عبد الظاهر البدري"، بقتل المجني عليه "عبد الرحمن شلبي"، عمدا مع سبق الإصرار، فما إن ظفر به حتي قام بذبحه مستخدما سلاح أبيض "كتر"، قاصدا من ذلك قتله محدثا إصابته التي أودت بحياته.

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