كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 02:45 مساءً - عبد العال: توجيهات الرئيس بإنشاء آلاف الوحدات السكنية أنقذت سكان العشوائيات

كتب: محمود الشريف

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة أن الجهود التى بذلتها الدولة خلال الفترة الماضية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بانشاء آلاف الوحدات السكنية لنقل المواطنين القاطنين بالمناطق العشوائية غير الآمنة والمهددة للحياة إليها أنقذ كثيرا من الارواح وساهم فى رفع مستوى الحياة لآلاف الأسر.

وأوضح المحافظ أن توافر الوحدات المجهزة ساعد فى نقل الأسر الـ 82 الذين تم اخلاؤهم احترازياً بالأمس إلى مساكن أمنة بمشروع الأسمرات الحضارى.

وأشار المحافظ إلى أن متابعة أجهزة المحافظة واللجنة العلمية الجيولوجية المشكلة بمعرفة المحافظة للتغيرات التى تحدث فى المنطقة الجبلية بالرزاز وملاحظتها لظهور تشققات بالجبل ساعد على سرعة نقل الأسر احترازياً تحسباً لسقوط أى أجزاء من الجبل قد تؤدى لوقوع ضحايا، مؤكداً أن الدولة تضمن حقوق المواطنين فى السكن الآمن وتسعى جاهده لتحقيق تطلعاتهم فى الحياه الكريمة.

وأشار اللواء خالد عبدالعال، إلى أن الحكومة مستمرة فى تطوير العشوائيات غير الآمنة بشكل نهائى وفى أسرع وقت من أجل الحفاظ على أرواح جميع المواطنين.

وأضاف المحافظ أن أجهزة حى منشأة ناصر مستمرة منذ الأمس فى إزالة العقارات الثلاثة عشر التى تقرر إزالتها احترازياً مشددا على أنه تم اتخاذ إجراءات صارمة لمنع البناء فى المناطق المزالة مرة أخرى وأن أى محاولة ستواجه بالحسم الفورى.