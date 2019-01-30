كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 02:45 مساءً - رد فعل مذهل لطفلة حاول رجل خطفها - فيديو

تمكنت طفلة الهرب من رجل حاول خطفها لحظة خروجها من إحدى البنايات التي تسكن فيه في مقاطعة إلكاديم في سامسون بتركيا.

أظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة، لحظة خروج الطفلة التي تبلغ من العمر 11 عاما، من فناء البناية التي تسكن فيها، وفجأة ظهر رجل يقف أمام الباب وأمسكها وحاول خطفها.

دخلت الفتاة في شجار معه وراحت تدفعه بقوة، ولكن ظل يسحبها ويجرها بقوة من ملابسها، وعندما قاومت الأخيرة التي يبدو أنها كانت ستذهب إلى مدرستها، تركها وعندما حاول إمساكها مرة أخرى، فرت هاربة من أمامه.

ووفقا لموقع لايف ليك، هربت الفتاة ودخلت البناية مرة أخرى، حيث دخل خلفها الخاطف وتوقف لبضع ثواني، ثم فر من المكان على الفور.