كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 02:45 مساءً - رجال يخطفون نساء لإجبارهن على الزواج

أثارت لقطات لنساء شابات يتعرضن للخطف على يد رجال من أجل إجبارهن على الزواج الغضب في روسيا.

ظهرت إحدى الضحايا في مقطع فيديو تصرخ، بعدما قام رجل بخطفها وتم تغطيتها ببطانية، ثم دفعها رجلان داخل سيارة بيضاء في مدينة فلاديكافكاز.

ويمكن رؤية صديقة الضحية تصرخ طلبا للمساعدة مطالبة الخاطف ورفاقه بالسماح لها بالخروج. لكن الرجل وأصدقائه عبروا عن فوزهم بإطلاق الرصاصات وإطلاق بوق السيارة بعدما نجحوا في خطف الفتاة.

وفي مقطع فيديو آخر، نصب رجل آخر فخا لامرأة خارج مركز تسوق، وبعد إلقاء معطفا أبيض فوقها ركض حاملا ضحيته إلى سيارة ليموزين تقف في انتظاره.

وذكر موقع ذا صن أن الفيديو يسلط الضوء على ظاهرة خطف العروس، وهو تقليد محلي قديم في جمهوريات شمال القوقاز الروسي.

وينادي الكثيرون لوقف هذه الظاهرة وإصدار قوانين صارمة لردعها وتوجيه اتهامات جنائية ضد أي شخص لا يحترم هذه القوانين.